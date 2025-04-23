В Пентагоне заявили о невозможности США быть гарантом безопасности для Европы
Европа должна активизировать собственные усилия для обеспечения безопасности в регион. Об этом 23 апреля в ходе своего выступления в Колледже Сухопутных войск США в Карлайле в штате Пенсильвания заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
«Время, когда Соединенные Штаты являлись единственным гарантом европейской безопасности, прошло», — заявил Хегсет.
По словам Хегсета, европейские страны должны сделать шаг вперед и нарастить военные усилия. Европа должна стать лидером и гарантом безопасности в регионе.
Ранее, 23 апреля, сообщалось, что страны Европы столкнутся с проблемами, если США откажутся от своих обязательств по обеспечению ее безопасности. Отмечается, что лидеры европейских стран обсуждают стратегическую автономию давно, но, как правило, в рамках системы, где американская сторона продолжает контролировать основные инструменты мобильности войск.