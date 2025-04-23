СМИ указали на проблемное положение Европы в случае отказа США от ее обороны

Страны Европы столкнутся с проблемами, если США откажутся от своих обязательств по обеспечению ее безопасности. Об этом 23 апреля сообщило издание Politico.

«Без поддержки США перемещение войск по Европе было бы более медленным, дорогостоящим и затрудненным из-за множества логистических проблем. В условиях реального кризиса <...> это может привести к фатальным последствиям», — указано в публикации.

Отмечается, что лидеры европейских стран обсуждают стратегическую автономию давно, но, как правило, в рамках системы, где американская сторона продолжает контролировать основные инструменты мобильности войск.

По данным Politico, в Европе не хватает самолетов, грузовых судов и специализированных транспортных средств для перемещения танков и бронетанковых подразделений.

Кроме того, перевозку бронетехники затрудняют слабые мосты, крутые повороты, узкие туннели и плохо расположенные знаки. Большая часть современной инфраструктуры совершенно не предназначена для военного времени, заключили в издании.

Глава Пентагона Пит Хегсет 9 апреля сообщил, что американская сторона еще не разработала план насчет дальнейшего военного присутствия США в Европе.

При этом агентство Bloomberg 6 марта писало, что армии стран Европейского союза смогли бы продержаться без помощи США в лучшем случае несколько недель из-за нехватки войск, средств противовоздушной обороны и боеприпасов. По данным издания, полный вывод американских войск из стран Европы маловероятен, но сокращение присутствия США значительно повлияет на обороноспособность континента.