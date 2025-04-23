Реклама
Прямой эфир
Экономика
Эксперты спрогнозировали рост производства индейки в 1,5 раза к 2030 году
Общество
Из-за природных пожаров в Забайкалье ввели режим ЧС
Спорт
Спортивный агент Овечкина рассказал о мечте хоккеиста взять олимпийское золото
Общество
В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Мир
Послу Японии выражен протест из-за желания Токио использовать замороженные активы РФ
Мир
Bloomberg сообщило о росте экспорта сырой нефти из России
Общество
Суд продлил домашний арест блогеру Митрошиной
Общество
Прощание с Зурабом Церетели началось в храме Христа Спасителя
Мир
Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном
Политика
Политолог допустил влияние США на Зеленского для признания Крыма российским
Общество
Временные ограничения на работу аэропортов Нижнекамска, Казани и Ульяновска сняли
Экономика
В Минсельхозе отметили рост производства вина
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Мир
СМИ указали на проблемное положение Европы в случае отказа США от ее обороны
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Наука и техника
Путин указал на колоссальные возможности применения ИИ в военном деле
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

СМИ указали на проблемное положение Европы в случае отказа США от ее обороны

Politico: Европа столкнется с проблемами в случае отказа США от ее обороны
0
EN
Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Jennifer Reynolds
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Страны Европы столкнутся с проблемами, если США откажутся от своих обязательств по обеспечению ее безопасности. Об этом 23 апреля сообщило издание Politico.

«Без поддержки США перемещение войск по Европе было бы более медленным, дорогостоящим и затрудненным из-за множества логистических проблем. В условиях реального кризиса <...> это может привести к фатальным последствиям», — указано в публикации.

Отмечается, что лидеры европейских стран обсуждают стратегическую автономию давно, но, как правило, в рамках системы, где американская сторона продолжает контролировать основные инструменты мобильности войск.

По данным Politico, в Европе не хватает самолетов, грузовых судов и специализированных транспортных средств для перемещения танков и бронетанковых подразделений.

Кроме того, перевозку бронетехники затрудняют слабые мосты, крутые повороты, узкие туннели и плохо расположенные знаки. Большая часть современной инфраструктуры совершенно не предназначена для военного времени, заключили в издании.

Тарифный разлад: заставят ли пошлины Трампа снизить траты ЕС на оборону
ВВП Евросоюза потеряет минимум 1–2% в условиях торговых войн с США, полагают эксперты

Глава Пентагона Пит Хегсет 9 апреля сообщил, что американская сторона еще не разработала план насчет дальнейшего военного присутствия США в Европе.

При этом агентство Bloomberg 6 марта писало, что армии стран Европейского союза смогли бы продержаться без помощи США в лучшем случае несколько недель из-за нехватки войск, средств противовоздушной обороны и боеприпасов. По данным издания, полный вывод американских войск из стран Европы маловероятен, но сокращение присутствия США значительно повлияет на обороноспособность континента.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025