Уолтц указал на невозможность США финансировать Европу из-за большого госдолга

США больше не могут оказывать финансовую поддержку безопасности Европы из-за большого государственного долга. Об этом 29 апреля сообщил советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

«Соединенные Штаты, имеющие долг в $33 трлн, буквально больше не могут позволить себе субсидировать европейскую безопасность», — заявил он в интервью газете The New York Post (NYP).

Он подчеркнул, что Финляндия и Норвегия увеличили расходы на оборону, однако такие страны — члены НАТО, как Испания, Италия и Канада, вкладываются «крайне недостаточно». По словам Уолтца, администрация Белого дома продолжит оказывать поддержку европейским странам в обороне и дипломатии, однако станет «требовательной на всех уровнях».

«Нам еще предстоит пройти долгий путь, и мы продолжим требовать, чтобы наши союзники заплатили свою <...> справедливую долю и разделили это бремя [с Вашингтоном]», — заключил помощник президента США.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA) 29 апреля сообщило об одобрении Госдепартаментом США продажи Польше пакета вооружения на $1,33 млрд, включающего в себя 400 ракет класса «воздух – воздух» AIM-120D. Уточнялось, что продажа поддержит цели внешней политики и нацбезопасность США за счет повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической и экономической стабильности в Европе.