Госдеп США одобрил продажу Польше 400 ракет класса «воздух-воздух» на $1,33 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Польше пакета вооружения на $1,33 млрд, включающего в себя 400 ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D. Об этом 29 апреля сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120D и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на предполагаемую стоимость $1,33 млрд», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках сделки Польша также получит ракетные контейнеры и вспомогательное оборудование, общее оборудование для перепрограммирования встроенных тестов боеприпасов, запасные части и детали для ремонта, расходные материалы, принадлежности и другие необходимые для эксплуатации ракет технологии.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической и экономической стабильности в Европе», — обратили внимание в DSCA.

29 апреля немецкая газета Bild сообщила, что президент США Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. В октябре 2024 года Австралия пообещала передать Украине 49 боевых танков типа M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму €164 млн. Однако системы вооружений «всё еще ожидают окончательного одобрения для отправки за границу», пишет издание.