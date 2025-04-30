Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-офицер ЦРУ отметил сильные позиции РФ в диалоге с США
Мир
Американский эксперт оценила 100 дней Трампа на посту президента
Общество
В Калининградской области мужчину осудили за сотрудничество со спецслужбами Украины
Мир
В Европарламенте рассказали о готовности к контактам с коллегами из РФ
Мир
Генконсульство РФ рассказало о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Турции
Экономика
Экономист Сакс не увидел вреда для КНР и РФ от пошлин Трампа
Мир
В «Роскосмосе» заявили о переговорах для помощи Индии с ее орбитальной станцией
Мир
Латвия запретила Кристине Орбакайте и Горану Бреговичу въезд в страну
Мир
Американский режиссер Стоун заявил о важности дружбы между РФ и США
Мир
В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Мир
Кортеж израильского премьер-министра Нетаньяху попал в ДТП в Иерусалиме
Общество
ФСБ открыли архивы о самоубийстве Гитлера и последних днях Третьего Рейха
Происшествия
Ребенок подорвался на боеприпасе в Херсонской области
Общество
Путин подписал указ о наименовании аэропорта Волгограда «Сталинград»
Мир
Лавров изложил коллегам из стран БРИКС подходы РФ по украинскому урегулированию
Мир
На границе Индии и Пакистана началась перестрелка
Мир
Боевики убили не менее 14 человек при нападении в штате Борно в Нигерии

Госдеп США одобрил продажу Польше 400 ракет класса «воздух-воздух» на $1,33 млрд

0
EN
Фото: Global Look Press/Cover Images
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Государственный департамент США одобрил продажу Польше пакета вооружения на $1,33 млрд, включающего в себя 400 ракет класса «воздух-воздух» AIM-120D. Об этом 29 апреля сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительству Польши усовершенствованных ракет средней дальности класса «воздух-воздух» AIM-120D и связанных с ними элементов логистики и поддержки программы на предполагаемую стоимость $1,33 млрд», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в рамках сделки Польша также получит ракетные контейнеры и вспомогательное оборудование, общее оборудование для перепрограммирования встроенных тестов боеприпасов, запасные части и детали для ремонта, расходные материалы, принадлежности и другие необходимые для эксплуатации ракет технологии.

«Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет повышения безопасности союзника по НАТО, который является силой политической и экономической стабильности в Европе», — обратили внимание в DSCA.

С другой стороны: Австралия поставила Украине вооружение на $750 млн
Всего на СВО могли отправиться от 200 до 600 граждан страны

29 апреля немецкая газета Bild сообщила, что президент США Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. В октябре 2024 года Австралия пообещала передать Украине 49 боевых танков типа M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму €164 млн. Однако системы вооружений «всё еще ожидают окончательного одобрения для отправки за границу», пишет издание.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025