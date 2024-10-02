С другой стороны: Австралия поставила Украине вооружение на $750 млн

С начала украинского конфликта Канберра поставила Киеву вооружение и военную технику на сумму более $750 млн. Об этом «Известиям» заявил посол России в Австралии Алексей Павловский. Всего на Украину могли отправиться от 200 до 600 австралийцев. Достоверно известно о 48 участниках боевых действий на стороне ВСУ, среди которых и ветераны с боевым опытом. Австралия — партнер НАТО, а потому уже не в первый раз оказывает значительную военную поддержку инициативам альянса. Какие цели преследуют в Канберре — в материале «Известий».

Военная помощь Австралии Украине

Среди стран, которые помогают Украине в противостоянии с Россией, есть и те, которые пусть формально и относятся к коллективному Западу, но тем не менее не участвуют в принятии ключевых решений. В частности, свои ресурсы на военную помощь Киеву тратит Австралия. С начала СВО Канберра направила вооружение и технику на сумму более $750 млн, заявил «Известиям» посол РФ в Канберре Алексей Павловский.

— Участие официальной Канберры в гибридной войне против России выражается также в масштабных поставках киевскому режиму вооружений и военной техники, общая стоимость которых превысила $750 млн, — сказал дипломат.

Причем в последнее время масштабы поддержки увеличиваются. В июле 2024 года Австралия объявила о крупнейшем единоразовом транше военной помощи Киеву на сумму $250 млн. В минобороны страны подчеркнули, что правительство Энтони Альбанезе продолжает оказывать неизменную поддержку Украине. Пакет включает в том числе системы ПВО, оружие класса «воздух – земля», боеприпасы, противотанковое оружие.

— По оценкам здешних СМИ, после начала СВО на Украину могли отправиться от 200 до 600 австралийцев. Большинство позиционируют себя как волонтеры или медики, занимающиеся оказанием гумпомощи. По открытым источникам достоверно известны 48 австралийских участников боевых действий на стороне ВСУ, восемь из которых ликвидированы, — сказал дипломат.

Так, например, в ЛНР в конце 2022 года во время боевых действий был убит Сейдж О’Доннелл. Ранее он вступил в ряды так называемого Интернационального легиона теробороны Украины. Примечательно, что некоторые воюют не только на стороне Киева, но и друг против друга. В сентябре 2024 года в ДНР заочно приговорили к 14 годам колонии наемника из Австралии, который, по некоторым данным, имел еще и гражданство Алжира. При этом Абдельфетаха Нурина подозревают еще и в убийстве наемника из Великобритании, как писали местные СМИ со ссылкой на украинских военных. Действующих солдат ВС Австралии непосредственно в зоне конфликта нет, хотя среди наемников встречаются ветераны, имеющие реальный боевой опыт, подчеркнул посол.

— Однако определенные австралийские воинские контингенты в Европу направлены. Так, 90 инструкторов на ротационной основе участвуют в программах подготовки боевиков ВСУ на территории Великобритании. А с октября 2023 года на авиабазе Рамштайн в Германии на протяжении полугода были размещены разведывательный самолет ВВС Австралии Е-7А Wedgetail и до 100 военнослужащих — как сообщалось, для содействия в охране маршрутов снабжения Украины, — рассказал Алексей Павловский.

C другой стороны, на «зеленом континенте», возможно, говорят больше, чем делают. В первый год конфликта премьер-министр Альбанезе неоднократно повторял, что Австралия — крупнейший донор, не входящий в НАТО. При этом, по данным Кильского института мировой экономики в Германии, который в том числе анализирует объемы предоставляемой Киеву помощи, Австралия занимала шестое или седьмое место из 14 стран-доноров.



Хотя стоит отметить, что Канберра как постоянный партнер НАТО плотно сотрудничает с альянсом по части отправки контингента в различные миссии. В частности, в то время как альянс возглавлял Международные силы содействия безопасности (войсковой контингент, действующий на территории Афганистана с 2001 по 2014 год с санкции Совбеза ООН), Австралия почти десятилетие оставалась одним из крупнейших не входящих в организацию поставщиком войск.

Почему Канберра поддерживает Киев

Предоставляя помощь Киеву, Австралия таким образом поддерживает не только политику НАТО, но и конкретно США. Вашингтон и Канберру объединяет целый ряд альянсов и партнерств, деятельность которых так или иначе де-факто направлена против какой-то стороны: например, оборонный альянс AUKUS (плюс Великобритания), благодаря которому у Австралии появится атомный флот, и трехсторонний диалог по безопасности QUAD (вместе с Индией и Японией). Политика обоих сосредоточена в том числе вокруг противостояния Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США и Австралия состоят и в разведывательном альянсе Five Eyes (вместе с Великобританией, Канадой и Новой Зеландией). Кстати страны «пяти глаз» — участники соглашения UKUSA, договора о сотрудничестве в области радиоэлектронной разведки.

— Я думаю, что Австралия стала обязанной США в обмен на выгоды, которые она получает в том числе в виде атомных подводных лодок. Штаты имеют секретные военные и разведывательные объекты в Австралии и в некотором смысле превратили ее в свой сателлит. Однако среди австралийской общественности растет недовольство, особенно потому, что Соединенные Штаты подталкивают Австралию к конфронтации с ее ведущим торговым партнером — Китаем. Что касается Украины, я полагаю, что общественность возмущена тем, что деньги налогоплательщиков тратятся там впустую. Большая часть денег, выделяемых на помощь Киеву, разворовывается на черном рынке и даже не доходит до адресата, — отметил американский эксперт, главред журнала CovertAction Джереми Кузмаров.

Присоединение к QUAD и активное сотрудничество с НАТО означает, что Канберра хочет продемонстрировать свою приверженность, подчеркнул «Известиям» профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан.

— Но вопрос, на что идут деньги налогоплательщиков, также будет обсуждаться, как это уже происходит в отношении поддержки Австралией Израиля. Хотя эта поддержка, возможно, не окажет влияния на военный потенциал Австралии, вопрос о том, является ли такое использование денег налогоплательщиков самым разумным распределением средств, в то время когда экономика страны испытывает трудности, будет на повестке австралийской общественности, — сказал Саид Хан.

Вся логика внешней политики Австралии тесным образом связана в целом с англосаксонской политикой, направленной против России, в значительной степени — с позицией именно США и Великобритании, одна из целей которых — именно на украинском направлении нанести РФ максимальный ущерб, уточняет руководитель Центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

— Это политика на только правящей партии Австралии, но и в целом всей политической австралийской элиты, — сказал эксперт.

Аналогичным образом действует Новая Зеландия. Как ранее сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Веллингтоне, новозеландские инструкторы с августа 2022 года подготовили более 3,1 тыс. военнослужащих пехотных подразделений ВСУ. А тренировочная миссия уже продлена до июня 2025 года. В диппредставительстве добавили, что страна продолжает оказывать и финансовую помощь Киеву. Несмотря на расстояние и традиционно низкий уровень взаимоотношений с Украиной, Веллингтон принимает участие в подобных инициативах и тренировочных операциях, по сути, из-за лояльности к политике США и в целом коллективного Запада. Как минимум руководители Новой Зеландии и Австралии регулярно приезжают на саммиты НАТО и подписывают все декларации, в том числе по Украине.