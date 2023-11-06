Бремя соглашаться: ЕС и Австралия не смогли договориться о свободной торговле

Австралия и Евросоюз прервали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле. Оно позволило бы Брюсселю получить облегченный доступ к австралийским минеральным ресурсам и тем самым добиться экономической независимости от Москвы и Пекина. Австралийское мясо в этом случае смогло бы попасть на европейский рынок без пошлин. Однако в ЕС опасаются следовать примеру Британии, где эта политика провалилась и вызвала возмущение местных фермеров, рисковавших проиграть конкуренцию на местном рынке. Подробности — в материале «Известий».

Переговоры длиною в пять лет

Австралия отклонила предложение Европейского союза подписать соглашение о свободн ой торговле, и теперь его вряд ли удастся заключить в течение нескольких лет. В частности, они вряд ли возобновятся раньше всеобщих выборов, которые запланированы в Австралии на 2025 год. Об этом заявили в правительстве страны-континента, передает Reuters.

По словам австралийского министра торговли Дона Фаррелла, на встрече в японском городе Осака никакого прогресса достичь не удалось. «Переговоры будут продолжаться, и я надеюсь, что однажды мы оформим сделку, которая принесет пользу как Австралии, так и нашим европейским друзьям», — пояснил он.

Отмечается, что это решение поддержали австралийские фермеры. Они требовали, чтобы власти не подписывали «невыгодную сделку». В противном случае, по мнению фермеров, они могли оказаться в невыгодном положении по сравнению с конкурентами из Новой Зеландии, Канады и Южной Америки, имеющими большой доступ к рынкам Евросоюза.

Фото: Getty Images/David Gray

«Мы не увидели, что ЕС улучшил свое предложение по таким товарам, как говядина, баранина, молочные продукты, сахар, настолько, чтобы эта сделка отвечала национальным интересам Австралии», — заявил министр сельского хозяйства страны Мюррей Уотт.

В прошлом году Брюссель подписал соглашение с Новой Зеландией, согласно которому были снижены тарифы на экспорт одежды, химикатов и автомобилей из Евросоюза, а также было разрешено ввозить в ЕС больше говядины, баранины, масла и сыра из государства.

«Мы разочарованы, что европейцы не захотели предложить и нам что-то коммерчески значимое», — отреагировал президент Национальной федерации фермеров Дэвид Йохинке.

Глава торгового ведомства ЕС Валдис Домбровскис в свою очередь сообщил, что Брюссель «сделал Австралии коммерчески важное предложение о доступе на сельскохозяйственный рынок ЕС, учитывая при этом интересы европейского сельскохозяйственного сектора».

Фото: Getty Images

В Брюсселе отметили, что в Японии были заключены предварительные договоренности, однако в конце концов австралийцы захотели изменить условия и предоставить больше преференций своим фермерам. Мюррей Уотт отрицать этого не стал, отметив только, что речь шла о «незначительных изменениях».

Мясо в обмен на ископаемые

Брюссель и Канберра ведут переговоры об этом соглашении с 2018 года. В 2021 году Франция настояла на прекращении переговоров с Австралией из-за отказа Канберры приобретать французские подлодки после вступления в военный союз с Британией и США — AUKUS. Впоследствии стороны всё же решили возобновить переговоры.

Австралия стремится увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции путем отмены тарифов со стороны ЕС и расширения квот, а Брюссель — получить доступ к полезным ископаемым страны-континента. При этом ЕС опасается, что последует примеру Лондона и впустит на свой рынок без пошлин конкурентоспособное австралийское мясо, считающееся одним из лучших в мире по соотношению цены и качества. Страна активно экспортирует его в Японию и Южную Корею.

В 2021 году Лондон и Канберра заключили договор о свободной торговле. Кабинет занимавшего тогда пост премьер-министра Британии Бориса Джонсона в то время активно заключ ал двусторонние соглашения, чтобы показать избирателям, что Brexit принесет экономическую выгоду стране. Согласно договоренности, это удешевило экспорт в Австралию таких популярных британских товаров, как автомобили, шотландский виски, печенье и керамика.

Фото: AP/Rohan Sullivan

Однако эта политика провалилась и вызвала возмущение местных фермеров, поскольку они стали проигрывать конкуренцию на местном рынке. Стандарты производства мяса в Великобритании выше, чем в Австралии. В результате в страну стали поступать дешевые и не всегда качественные сельскохозяйственные продукты. В Австралии фермерам, например, разрешено применять пестициды, фитогормоны и кормовые добавки. В Британии это делать запрещено. При этом стоимость австралийского мяса ниже, чем в Соединенном Королевстве.

В ЕС не хотели бы повторения британского опыта. Однако без этой сделки с Канберрой Брюсселю будет сложнее обеспе чить экономическую независимость от Москвы и Пекина и получить политические преимущества. В частности, Брюссель стремится освободиться от зависимости со стороны Китая и России в области полезных ископаемых, в первую очередь в сфере критических минералов.

Отложили в долгий ящик

Бывший сотрудник министерства иностранных дел и торговли Австралии Джастин Браун считает, что провал переговоров по заключению соглашения о свободной торговле продемонстрировал, насколько в ЕС «всё еще сильны протекционистские настроения».

«Для Австралии это стало определяющим фактором. У обеих сторон долгая и во многом печальная история двусторонних торговых отношений из-за фундаментальных разногласий в подходах к сельскохозяйственному сектору», — пояснил он.

Фото: Getty Images/Paul Kane

По его словам, в Австралии сильно недовольны пошлинами Евросоюза. «Эти ограничения сделали экспорт австралийской сельскохозяйственной продукции в ЕС маргинальным и по большей части коммерчески невыгодным», — подытожил эксперт.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с «Известиями» отметила, что ЕС заинтересован в поиске новых поставщиков.

— Большой объем металлов, строительных материалов, энергоресурсов и необходимые производные для химического производства и для сельского хозяйства, удобрения направлялись по большей части из РФ. Однако с учетом санкций поставки сократились. На Австралию в ЕС смотрят как на стабильного поставщика разнообразных ресурсов, — отметила политолог.

По ее мнению, Канберра может быть интересна Парижу еще и тем, что намерена развивать добычу урана. В Австралии речь идет о том, чтобы расконсервировать рудники в конце 2023 года.

— Она интересна Евросоюзу как поставщик сырья. Но саму Австралию это не устраивает по многим причинам. Одна из самых развитых отраслей страны — животноводство: говядина, баранина. Страна заинтересована в том, чтобы поставлять на рынок ЕС готовую продукцию в том числе животноводства, — отметила эксперт.

Фото: Getty Images/The Sydney Morning Herald

Она добавила, что в Евросоюзе это регулируется через систему квот, ограничений и субсидий.

— Допуск Австралии на этот рынок приведет к слому очень многих позиций в ЕС. Наступит очередной кризис для европейских фермеров. С учетом роста цен на энергоносители они не будут представлять никакой конкуренции для австралийского производства, — пояснила специалист.

Еремина полагает, что сейчас ЕС не может пойти на то, чтобы подставить собственное производство, экономику.

— Но при этом надо решать вопрос с поставщиками. Они будут тянуть до последнего с решением этого вопроса. Если найдутся другие поставщики, то появится временной зазор. На это, видимо, в Брюсселе и рассчитывают, — уверена аналитик.

По ее мнению, Австралия больше нацелена на взаимодействие с англосаксонскими странами.

Фото: AP/Mark Baker

— Канберра будет защищать свои интересы, но также будет представлять интересы Вашингтона и Лондона. ЕС будет сложно достичь взаимодействия. Австралия не хочет превращаться в сырьевой придаток Евросоюза. Брюссель, скорее всего, будет ждать, вдруг всё наладится само собой и, возможно, по другим направлениям будут достигнуты соглашения с другими поставщиками, — подытожила политолог.