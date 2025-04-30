Глава МИД Ирана анонсировал следующий раунд переговоров с США в Риме

Следующий раунд переговоров Ирана и США пройдет в Риме. Об этом 30 апреля сообщил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи.

«Следующий раунд непрямых переговоров, по словам организатора, Омана, пройдет в Риме», — цитирует его агентство Tasnim в Telegram-канале.

По его словам, перед переговорами Иран проведет встречу с «евротройкой», в которую входят Германия, Великобритания, Франция.

12 апреля завершился первый раунд переговоров между США и Ираном по отмене санкций и ядерным вопросам. 19 апреля прошел второй этап. Иранскую делегацию возглавлял Аракчи, Вашингтон представлял спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 18 апреля отметил, что Москва может стать посредником в переговорах между Вашингтоном и Тегераном. Он заявил, что исламская республика готова к принятию общих решений в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия.