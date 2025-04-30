Honda начнет продажи новых скутеров в России

Официальный дистрибьютор Honda Motor, компания «Мотор-Плейс», предложит в России среднеразмерные скутеры, старт продаж двух моделей запланирован на май текущего года. Об этом сообщает Quto.ru.

Модели ADV350 и Forza 350 имеют 4-тактный одноцилиндровый двигатель с жидкостным охлаждением объемом 330 куб. см, которые развивают 29,2 л.с. Двигатель eSP+ позволяет разгоняться до максимальной скорости в 137 км/ч с места за 10,4 секунды. Скутеры оснащены диодной светотехникой, двухканальной системой ABS и дисковыми тормозами.

Длина ADV350 составляет 2200 мм при колесной базе 1518 мм. Высота по седлу — 795 мм, дорожный просвет — 155 мм, объем багажного отделения — 48 л, а снаряженная масса 186 кг. Спереди установлена перевернутая вилка с ходом 125 мм, а сзади — система с двумя амортизаторами рюкзачного типа.

У Forza 350 спереди имеется телескопическая вилка, сзади — система с двумя амортизаторами и пятью уровнями регулировки предварительного сжатия пружин. Длина скутера составляет 2143 мм, колесная база — 1510 мм. Высота по седлу — 780 мм, дорожный просвет — 140 мм, снаряженная масса — 185 кг.

Ранее, 17 апреля, изменились правила расчета стоимости ОСАГО для владельцев мототранспорта. Для владельцев мотоциклов, мопедов и легких квадроциклов применяются новая градация коэффициентов мощности и отдельные значения коэффициента возраста и стажа.

Тогда же сообщалось, что с января по март в России был реализован 5231 новый мотоцикл, что на 48% больше, чем в I квартале прошлого года. По данным аналитиков, положительная динамика на первичном рынке мотоциклов наблюдается уже 25 месяцев подряд, то есть более двух лет.