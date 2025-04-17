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Продажи новых мотоциклов в России выросли в 1,5 раза за год

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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С января по март в России был реализован 5231 новый мотоцикл, что на 48% больше, чем в I квартале прошлого года. Об этом 17 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным аналитиков, положительная динамика на первичном рынке мотоциклов наблюдается уже 25 месяцев подряд, то есть более двух лет.

Лидером среди марок по объему продаж мотоциклов в I квартале текущего года стал Regulmoto с показателем 909 единиц (+57%). За ним следуют Racer (376 ед.; +15%), Motoland (362 ед.; +75%), Kayo (351 ед.; +85%) и Voge (342 ед.; +22%). Другие бренды не преодолели отметку в 300 реализованных экземпляров.

В модельном рейтинге самым популярными байком стал новичок рынка — Motoland XF300. Пятерку бестселлеров дополнили Racer RC300, Regulmoto Sport, Ataki Carrera и Zontes ZT350-T.

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27 марта эксперты рассказали, что приобретать мотоциклы в России лучше всего ранней весной и осенью, но накануне мотосезона, когда выше спрос и конкуренция за хорошие экземпляры. Пик интереса к мотоциклам с пробегом приходится на конец весны — начало лета. Например, в 2023 году их популярность достигала максимальных значений в мае.

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