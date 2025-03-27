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Эксперты назвали лучшее время для покупки мотоцикла

«Авито Авто»: весна и осень являются лучшим временем для покупки мотоцикла
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Приобретать мотоциклы в России лучше всего ранней весной и осенью, но накануне мотосезона, когда выше спрос и конкуренция за хорошие экземпляры. Об этом «Известиям» 27 марта рассказали эксперты «Авито Авто».

«Благоприятное время для покупки, по нашему мнению, — начало весны, когда сезон еще не стартовал и на рынке нет ажиотажного спроса, а также осень, когда многие владельцы продают свои мотоциклы в конце сезона», — отметил руководитель категории «Мототехника» на «Авито Авто» Илья Зарембо.

По данным аналитиков, пик интереса к мотоциклам с пробегом приходится на конец весны — начало лета. Например, в 2023 году их популярность достигала максимальных значений в мае — почти в 2,7 раза выше, чем в январе того же года. В 2024 году тенденция сохранилась.

Рост предложения начинается ранней весной: уже в марте количество объявлений увеличивается примерно на 15% по сравнению с февралем. Пик приходится на последний весенний месяц: в мае 2024 года объявлений было на 30% больше, чем в январе. В августе-сентябре динамика начинает идти на спад.

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20 марта сообщалось, что по состоянию на начало 2025 года в России зарегистрировано 2,16 млн мотоциклов. Свыше половины (55,5%) всех мотоциклов в России имеют отечественное происхождение. На втором месте по распространенности в парке находятся японские мотоциклы, доля которых составляет 13,1%.

До этого, 14 марта, основатель мотошколы безопасного вождения Motostudy, сертифицированный инструктор BMW Motorrad Виктор Потапенко рассказал «Известиям» о самых распространенных ДТП в России с участием мотоциклистов. По его словам, чаще всего такие аварии происходят при повороте автомобиля со встречной полосы: водитель машины поворачивает налево, но не замечает подъезжающего мотоциклиста.

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