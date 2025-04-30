Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Национальную нерудную компанию за непредставление информации, сообщили в службе 30 мая.

«Организация не представила сведения о причинах повышения цен на щебень вопреки мотивированному требованию ФАС России», — уточнили в ведомстве.

В процессе мониторинга служба обнаружила увеличение цен на щебень марки «М 1000» и обратилась в АО «ННК» с просьбой предоставить информацию о себестоимости продукции, изменениях цен и причинах их роста со стороны филиалов компании в Новосибирской области.

АО «ННК» не предоставила запрашиваемые данные, в связи с чем признана виновной в совершении административного правонарушения и оштрафована.

Теперь, помимо ранее запрашиваемой информации, компании требуется предоставить данные о производстве и продаже продукции за период с января 2023 года, включая предприятия, которые входят в одну группу лиц. Также необходимо представить детальное обоснование повышения цен на продукцию в 2024–2025 годах.

Если информация не будет представлена, АО «ННК» грозит повторный штраф.

Ранее, 13 января, ФАС оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламную акцию с «Яндекс Едой». Сообщалось, что совместная реклама распространялась в эфире федеральных телеканалов. В видеоролике содержалась привлекательная для потребителей информация о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе «Яндекса» любой картой банка.