В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр

Роскомнадзор выступил за доработку законопроекта о регулировании компьютерных игр. Об этом заявил руководитель ведомства Андрей Липов на круглом столе о правовом регулировании видеоигровой индустрии и внутриигрового контента.

«Новый закон, его, наверное, нужно принять. Хуже маркировка, предусмотренная законом, не сделает. Вопрос — сделает ли лучше. Для любого регулирования, особенно государственного, когда вводится обязанность и следует ответственность, нужны механизмы оценки», — уверен Липов.

По его мнению, маркировки компьютерных игр будет недостаточно. Например, в случае с их мобильными версиями.

«Если речь идет только о постановке маркировок, это же всё идет от телевидения. Там родители четко видят, что по телевизору идет, и понимают, что ребенку можно смотреть, что нет. Часто мы заглядываем детям в телефон и смотрим, что они там скачали, во что играют? Там маркировка так работать не будет», — добавил он.

Вопросы, связанные с компьютерными играми, уточнил глава Роскомнадзора, следует решать не только с помощью контроля со стороны госорганов — нужно партнерство государства и бизнеса в этой сфере, саморегулирование.

«Должно быть какое-то синтетическое регулирование вместе с саморегулированием, с государственным регулированием», — обратил внимание Липов.

В конце 2024 года группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести маркировку игр по их содержанию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дело маркера: нужен ли России новый законопроект о компьютерных играх