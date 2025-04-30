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Число бедных в Германии увеличилось до 13 млн человек

Der Tagesspiegel: число бедных в Германии увеличилось до 13 млн человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов
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В Германии около 13 млн человек оказались за чертой бедности. Об этом 29 апреля сообщила газета Der Tagesspiegel.

«В результате примерно 13 млн человек относятся к числу людей, страдающих от бедности. Это примерно 15,5% населения, что на 1,1 процентного пункта больше, чем в 2024 году», — передает издание.

Уточняется, что причина такого стремительного снижения благосостояния заключается в высокой инфляции. Из-за этого средний доход находящихся в бедности немцев упал в реальном выражении с €981 до €921.

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25 апреля Международный валютный фонд (МВФ) указал на старение населения Европы и ее отставание по производительности. В МВФ сообщили, что Европе необходимо сохранять открытость своих рынков и адаптироваться к новым экономическим условиям, возникшим из-за введения США торговых пошлин. Также уточняется, что частные инвестиции и рост производительности в регионе замедлились.

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