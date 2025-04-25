МВФ указал на старение населения Европы и ее отставание по производительности
Страны Европы сталкиваются со старением населения, резким ростом стоимости энергоносителей и отставанием от мирового уровня производительности. Об этом 25 апреля сообщили в Международном валютном фонде (МВФ).
«Экономика Европы страдает от этих изменений, поскольку она только сейчас начала восстанавливаться после недавних потрясений, ее потребности в государственных расходах растут, государственный долг высок, а среднесрочные перспективы роста слабы», — говорится в документе, опубликованном на сайте организации.
В МВФ сообщили, что Европе необходимо сохранять открытость своих рынков и адаптироваться к новым экономическим условиям, возникшим из-за введения США торговых пошлин. Также уточняется, что частные инвестиции и рост производительности в регионе замедлились.
Накануне доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков сообщил, что экономические потери Евросоюза (ЕС) из-за санкционного противостояния с Россией уже исчисляются триллионами долларов. Эксперт добавил, что европейские власти в конечном итоге будут вынуждены пересмотреть свою позицию.
В тот же день директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что существуют риски масштабного финансово-экономического кризиса в ЕС и США. Причинами этого могут послужить рост цен и инфляции, а также ужесточение монетарной политики.