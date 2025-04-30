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Небензя выразил благодарность КНДР за помощь в освобождении Курской области от ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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РФ благодарна КНДР за помощь в освобождении территории Курской области от вторгнувшихся в регион подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы крайне признательны нашим корейским братьям, их подвиг и отвага навсегда останутся в памяти нашего народа», — сообщил дипломат.

При этом он подчеркнул, что участие северокорейского военного контингента в освобождении Курской области полностью соответствовало международному праву.

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Владимир Путин поблагодарил северокорейских военных за помощь в освобождении Курской области

28 апреля президент РФ Владимир Путин поблагодарил бойцов спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в разгроме группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Глава государства отметил, что действия корейских военных полностью соответствовали международному праву и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой, подписанного 19 июня 2024 года.

Тогда же Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что спецназ из республики был направлен для участия в боевых действиях в РФ по решению председателя страны Ким Чен Ына. В агентстве подчеркнули, что корейская сторона продолжит поддерживать «священное дело армии и народа России».

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