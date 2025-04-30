Крупнейшие американские разработчики и производители электронных устройств, компьютеров и компонентов Intel и Microsoft зарегистрировали товарные знаки в РФ, выяснили «Известия», ознакомившись с данными Роспатента.

Так, Intel Corporation со штаб-квартирой в Калифорнии в первых числах апреля зарегистрировала товарный знак Intel Tiber. Согласно данным, указанным в карточке компании, под этим брендом она собирается продавать в России компьютеры, процессоры, серверы, программное обеспечение, в том числе для 3D-визуализации, моделирования и рендеринга, оборудование с технологиями искусственного интеллекта. Всего более 30 товарных позиций. Срок действия исключительного права на товарный знак, согласно документу на сайте Роспатента, до 2034 года.

Microsoft Corporation со штаб-квартирой в Вашингтоне зарегистрировала в РФ товарный знак Microsoft Places. По данным карточки компании, она собирается продавать в нашей стране широкий спектр программного обеспечения. Срок ее исключительных авторских прав указан до 2033 года.

О своем уходе из РФ компания объявила осенью 2023-го. Согласно ее заявлению, с 30 сентября она перестала продлевать лицензии российским компаниям. С 2024-го завершила работу восьми филиалов и пяти обособленных подразделений в 13 российских городах, в том числе Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде. При этом прибыль компании за прошлый год, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», составила 174,1 млн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сдерживают марку: Intel и Microsoft зарегистрировали торговые знаки в РФ