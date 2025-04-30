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В Роскачестве предупредили о распространенных рисках отравлений в майские праздники

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Фото: Global Look Press/Jochen Tack/imageBROKER.com
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В период шашлыков и праздничных застолий в майские праздники часто фиксируется резкий рост случаев пищевых отравлений, которые могут негативно сказаться на здоровье. Об этом 29 апреля «Известиям» сообщила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко.

По ее словам, главная опасность майских праздников кроется в сочетании нескольких факторов: сезонного потепления, массовых выездов на природу и ослабления контроля за условиями хранения и приготовления пищи. При этом наибольшую угрозу представляет нарушение температурного режима продуктов. Особенно быстро портятся мясные продукты, птица, салаты с майонезной заправкой и молочная продукция.

Также всего несколько часов пребывания вне холодильника может быть достаточно для развития патогенной микрофлоры в продукте.

«Гигиенические аспекты во время выездов на природу часто остаются без должного внимания. Отсутствие доступа к чистой воде приводит к тому, что люди пренебрегают мытьем рук, используют одну и ту же посуду для сырого мяса и готовых продуктов, едят немытые овощи и фрукты. Также рискованно пить воду из непроверенных природных источников, которая может содержать возбудителей кишечных инфекций», — объяснила Спеценко.

Отмечается, что для снижения риска отравления следует соблюдать несколько ключевых правил. Продукты для пикника необходимо перевозить в термосумках или охлаждающих контейнерах. Скоропортящиеся блюда стоит готовить непосредственно перед употреблением, а не заранее. Для шашлыка важно выбирать свежее мясо, тщательно мариновать его и хорошо прожаривать. На природе обязательно нужно иметь запас чистой воды и мыло для мытья рук.

Кроме того, при первых признаках отравления важно сразу принять меры: принять сорбенты и пить больше воды. Если симптомы не проходят или усиливаются, необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение.

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23 апреля сообщалось, что в Екатеринбурге после обращений о массовом отравлении детей в местной школе возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Отмечалось, что следователи запросили документы об оказании услуг по предоставлению питания школьникам в столовой.

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