В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после массового отравления детей в школе
В Екатеринбурге после обращений о массовом отравлении детей в местной школе возбуждено уголовное дело. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Свердловской области в Telegram-канале.
В ведомстве указали, что следователи допросили свидетелей, в том числе руководство и персонал учебного заведения для установления причин произошедшего. Также для определения тяжести вреда и здоровью выясняется количество пострадавших учеников. Кроме того, запрошены документы об оказании услуг по предоставлению питания школьникам в столовой.
Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). На данный момент следствие по делу продолжается.
Ранее, 21 апреля, сообщалось, что в Забайкальском крае по факту массового отравления сотрудников золотодобывающей компании возбуждено уголовное дело. Так, в марте заболевание сальмонеллезом и токсикоинфекцией было диагностировано у 56 сотрудников, а в компании, которая организует питание, были выявлены многочисленные санитарные нарушения. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»).