В Забайкалье возбуждено новое уголовное дело из-за сальмонеллеза у 56 вахтовиков

В Забайкальском крае по факту массового отравления сотрудников золотодобывающей компании возбуждено новое уголовное дело. Об этом 21 апреля сообщили на сайте региональной прокуратуры.

Там отметили, что Могочинская межрайонная прокуратура провела проверку публикаций в СМИ об отравлении работников ООО «Желтугинская горнорудная компания».

Так, в марте заболевание сальмонеллезом и токсикоинфекцией было диагностировано у 56 сотрудников организации, а в компании, которая организует питание, были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Прокуратура <...> возбудила в отношении компании дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений») и ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах»)», — указано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что также было возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое отравление людей»). Расследование этого дела находится на контроле прокуратуры, подчеркнули в ведомстве.

В управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 12 марта сообщили, что у 45 работников Желтугинской горнорудной компании обнаружили сальмонеллез. Позднее количество пострадавших увеличилось до 56, и следственное управление Следственного комитета (СУ СК) РФ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).