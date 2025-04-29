СМИ сообщили о стрельбе в Швеции
В Швеции произошла стрельба, в результате которой погибли несколько человек. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщила газета Expressen.
Инцидент случился в центре города Уппсала.
«Проводится масштабная полицейская операция, в которой, среди прочего, задействованы вертолеты и патрули с собаками», — указало издание.
Несколько свидетелей рассказали газете, что слышали не менее трех выстрелов. На некоторое время из-за полицейской операции было остановлено движение поездов.
По данным газеты Aftonbladet, инцидент произошел в парикмахерской, а подозреваемый покинул место происшествия на электросамокате.
27 апреля в американском городе Миртл-Бич, расположенном в штате Южная Каролина, произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и 11 жителей получили ранения.