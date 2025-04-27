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Один человек погиб и 11 пострадали при перестрелке в Южной Каролине

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Фото: Global Look Press/Bodo Schackow
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В американском городе Миртл-Бич, расположенном в штате Южная Каролина, произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб и 11 жителей получили ранения. Об этом 27 апреля сообщила радиостанция WMBF News.

По данным местной полиции, офицеры заметили беспорядки около 23:50 26 апреля (07:50 27 апреля мск) на бульваре Норт-Оушен.

«11 человек получили ранения и получают медицинскую помощь. Человек, в которого стреляли во время реагирования офицера, скончался от полученных ранений», — говорится в материале.

Уточняется, что участвовавший в инциденте сотрудник полиции не пострадал. В правоохранительных органах уточнили, что помимо офицера выстрел совершил еще один человек. Расследование продолжается.

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Телеканал CNN 17 апреля сообщил о стрельбе на территории Университета Флориды, в результате которой погибли два человека. Уточнялось, что еще пятеро получили ранения. Подозреваемым в преступлении является 20-летний сын заместителя шерифа округа Леон Феникс Икнер, он был госпитализирован.

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