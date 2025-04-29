Риелтор спрогнозировал цены на квартиры в 2025 году

Цены на квартиры больше не будут подниматься в 2025 году. Такое мнение риелтор и эксперт по недвижимости Олег Бендриков высказал во вторник, 29 апреля. Он также объяснил, что законопроект о запрете покупки жилья дороже миллиона рублей за наличные в случае его принятия вряд ли повлияет на ценообразование на рынке недвижимости.

Ранее, 27 апреля, стало известно о подготовке законопроекта, которым планируется запретить россиянам покупку жилья за наличные деньги, если его стоимость превышает миллион рублей. Автор инициативы депутат Светлана Разворотнева считает, что закон могут принять до конца текущего года.

«В любом случае остались люди, у которых есть наличные, у которых есть валюта. Есть те люди, которые хотят указать неполную сумму в договоре, и их никто не отменял, а все такие сделки проходят в основном за наличные. На ценообразование это вряд ли может как-то повлиять», — сказал Бендриков в беседе с Lenta.Ru.

Он также отметил, что рост цен на жилую недвижимость остановился полгода назад.

«У застройщиков есть скидки до 10% при полной оплате, причем у всех, как по Москве, так и по разным регионам. На вторичном рынке объявления, которые выставлены, все продаются с дисконтом, все торгуются. Расти-то некуда, покупательская способность у населения низкая из-за высоких ипотечных ставок, а в основном все сделки ипотечные», — пояснил эксперт, добавив, что количество сделок очень сильно сократилось.

По словам Бендрикова, в 2025–2026 году ничего на рынке недвижимости не поменяется кардинально, обвала рынка не произойдет, поэтому он посоветовал покупать квартиру по потребности, но щепетильно проверяя документы.

В этот же день управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов рассказал агентству городских новостей «Москва», что на рынке вторичного жилья в Москве наибольшим спросом пользуются квартиры не старше 15 лет.

28 апреля аналитики MR Analytics сообщили «Известиям», что в I квартале 2025 года продажи недвижимости в Москве показали значительный рост во всех сегментах первичного рынка. Наибольший спрос зафиксирован в премиум-классе — на 61% выше, чем годом ранее.

По данным экспертов, в бизнес-классе продажи выросли на 12%, а в комфорт-классе — на 16%. Всего в границах «старой» Москвы было реализовано 789,7 тыс. кв. м жилья (+17% к прошлому году). В Подмосковье рост составил 24% (519,6 тыс. кв. м), а в Новой Москве — 13% (265,1 тыс. кв. м).

В свою очередь, специалист в области недвижимости Артемий Шурыгин высказал мнение 27 апреля, что ожидать недорогих ипотечных кредитов россиянам не стоит, сообщает 360.ru.