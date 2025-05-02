Эксперт назвала ошибки в сочетании ювелирных украшений

Современная мода позволяет смешивать стили и сочетать, казалось бы, несочетаемое: белое и желтое золото, массивные цепи с изящными подвесками. Однако 2 мая геммолог и основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо рассказала «Известиям», что некоторые способы ношения украшений могут серьезно навредить их внешнему виду и сократить срок службы.

По словам эксперта, одна из распространенных ошибок — одновременное ношение браслетов и часов на одной руке. Хотя такое сочетание выглядит стильно, постоянное трение металлических элементов приводит к появлению царапин. Эксперт рекомендует носить аксессуары по разным рукам: часы оставлять на левой, а браслеты — на правой. Это правило закреплено даже в ювелирном этикете.

Еще один рискованный тренд — многослойность колец. Несмотря на популярность этого приема, ношение нескольких колец на одном пальце или руке ускоряет их износ из-за постоянного соприкосновения. Чтобы сохранить первоначальный блеск украшений, Лардо советует ограничиться двумя кольцами на одной руке.

Особое внимание эксперт уделила уходу за драгоценностями. Даже благородные металлы, такие как золото, могут потускнеть или изменить оттенок под воздействием косметики и уходовых средств. Поэтому перед нанесением кремов, духов или других средств украшения лучше снимать.

«Ювелирный этикет был создан не столько для определения границ в подборе образа, сколько для сохранения первозданного блеска украшений», — подчеркнула Лардо.

Эксперты Sokolov и Скандинавского центра здоровья (СЦЗ) 24 апреля рассказали «Известиям», как выбрать украшение при чувствительной коже. По словам дерматолога СЦЗ Анны Матвеевой, первые признаки аллергии — покраснение, отечность тканей и зуд в месте соприкосновения с аксессуаром. В запущенных случаях возможно появление шелушения кожи и даже мокрых корок.