Эксперты дали советы по выбору украшения при чувствительной коже

Красивые серьги или стильное кольцо могут стать не только модным аксессуаром, но и источником неприятностей для обладателей чувствительной кожи. Эксперты Sokolov и Скандинавского центра здоровья (СЦЗ) рассказали «Известиям» 24 апреля, как распознать аллергию на украшения и какие материалы подходят тем, кто страдает от аллергических реакций.

Реакция на металлы проявляется по-разному — симптомы могут возникнуть и через 15 минут, и через шесть часов после контакта с украшением. По словам дерматолога СЦЗ Анны Матвеевой, первые признаки аллергии — покраснение, отечность тканей и зуд в месте соприкосновения с аксессуаром. В запущенных случаях возможно появление шелушения кожи и даже мокрых корок.

«Важно разграничивать настоящую аллергию и обычное раздражение от трения. При аллергических реакциях характерны зуд и отеки, а при механическом раздражении человек ощущает дискомфорт и саднение кожи. Путаница между этими состояниями часто приводит к неправильному уходу», — отметила эксперт.

При этом аллергию вызывают не сами металлы, а продукты их окисления. В списке потенциальных «виновников» — хром, никель, кобальт, медь, латунь и свинец. Для людей с чувствительной кожей идеальным решением станут украшения из титана, ниобия или родия.

Вместе с тем любовь к духам и кремам может усугубить ситуацию. Косметические средства способны ускорять окисление металлов и провоцировать аллергические реакции. Чтобы избежать этой проблемы, Матвеева посоветовала наносить парфюм или увлажняющий крем за 30 минут до того, как надеть украшения.

При первых признаках раздражения действовать нужно быстро — снять аксессуар, промыть пораженный участок водой с мылом и принять антигистаминный препарат. Для защиты уязвимой кожи можно использовать средства с медью и цинком, но перед их применением лучше получить одобрение врача.

Эксперт ювелирного бренда Sokolov Елена Ракутина рекомендовала выбирать золото не ниже 585-й пробы, а еще лучше — 750-й.

«Платина и титан тоже отличный вариант для чувствительной кожи. При этом важно приобретать украшения у проверенных брендов и не носить их круглосуточно», — подчеркнула она.

Особое внимание стоит уделить плотности прилегания аксессуаров. Слишком тесные браслеты или кольца не только усиливают контакт с кожей, но и затрудняют циркуляцию воздуха, что может спровоцировать раздражение даже от гипоаллергенных материалов.

Ранее, 18 апреля, сообщалось, что в 2024 году россияне увеличили траты на золотые изделия с бриллиантами на 25% по сравнению с 2023-м. Совокупные расходы населения на эти товары достигли 106 млрд рублей. Это следует из данных ювелирной компании «Алькор».