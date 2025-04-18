Россияне стали тратить больше денег на золотые изделия с бриллиантами
В 2024 году россияне увеличили траты на золотые изделия с бриллиантами на 25% по сравнению с 2023-м. Это следует из данных ювелирной компании «Алькор», с которыми ознакомились «Известия» 18 апреля.
«По итогам 2024 года российский рынок ювелирных изделий с натуральными бриллиантами продемонстрировал положительную динамику. Согласно статистическим данным, совокупные расходы населения на эти товары достигли 106 млрд рублей, что на 25% превышает показатели 2023 года», — уточнил руководитель отдела аналитики «Алькор» Михаил Веселов.
При этом средняя стоимость типового золотого кольца с бриллиантом увеличилась на 23–28%. Эксперты отметили, что это напрямую связано с удорожанием металла на мировом рынке. Россияне приобретают такие изделия для себя, в подарок или с целью долгосрочных инвестиций.
Аналитики также рассказали о тенденции на покупку более бюджетных украшений. Так, годовой объем продаж изделий из серебра с бриллиантами в 2024 году составил 2 млрд рублей. Увеличение спроса на такие коллекции позволяет ювелирным компаниям сохранять продажи, компенсируя снижение доступности золотых изделий.
Ранее, 19 марта, геммолог и владелец ювелирного дома EIRINE Ирина Шамилова рассказала «Известиям», что бриллианты требуют регулярного ухода. Со временем они могут потускнеть, потерять блеск или покрыться слоем грязи. Самый доступный способ — очистка с помощью обезжиривающего средства, например жидкости для мытья посуды.