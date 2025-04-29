Шесть мирных жителей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
Шесть мирных жителя пострадали в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку. Об этом 29 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.
«Количество раненых обстрелом украинских террористов горловчан увеличилось до шести», — написал он в своем Telegram-канале.
Мэр уточнил, что при обстреле повреждения получили два образовательных учреждения и многоквартирный дом, а также пассажирский автобус.
29 апреля Приходько сообщил, что мирная жительница Горловки получила ранения во время обстрела со стороны ВСУ.