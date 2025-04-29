Жительница Горловки получила ранения при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница Горловки получила ранения во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 29 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.

«Вследствие обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина с позиций украинских нацистов вчера вечером ранена мирная жительница Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.

Приходько 27 апреля сообщил, что из-за обстрелов ВСУ пострадали три мирных жителя Горловки. Он уточнил, что боевики вели огонь по жилому массиву Комсомолец.