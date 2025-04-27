Три мирных жителя пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ
Три мирных жителя пострадали в Горловке в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 27 апреля сообщил мэр города Иван Приходько.
«В результате артобстрела жилого массива «Комсомолец» со стороны украинских нацистов ранены три мирных жителя Горловки», — написал он в своем Telegram-канале.
Накануне Приходько сообщил, что двое мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ в городе Дзержинске. Позднее стало известно, что в СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске.