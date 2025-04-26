В Дзержинске в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя
Двое мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Дзержинске Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 апреля сообщил мэр Горловки Приходько.
«Вследствие украинской вооруженной агрессии ранены два мирных жителя города Дзержинска городского округа Горловка», — сообщается в Telegram-канале Приходько.
Ранее, 24 апреля, в результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ в городе Каменке-Днепровской погиб один мирный житель, еще один получил ранения.