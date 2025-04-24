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Один мирный житель погиб при обстреле ВСУ в Запорожской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Каменке-Днепровской погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом 24 апреля сообщил заместитель губернатора Запорожской области Антон Тицкий.

«В городе было слышно не менее пяти взрывов. Осколками снарядов повреждены здание станции техобслуживания и хозяйственная постройка во дворе частного жилого дома», — добавил он в Telegram-канале.

Тицкий указал, что боевики киевского режима нанести удар по населенному пункту Васильевка. В результате атаки дронов были повреждены линии электропередачи и здание городского центрального рынка. Жертв и пострадавших нет.

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21 апреля в Запорожской области два человека пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ. Боевики нанесли удар по селу Грозовое Васильевского муниципального округа.

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