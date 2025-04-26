В СК займутся расследованием преступлений ВСУ против мирных жителей в Дзержинске
Следственный комитет России расследует обстоятельства ранения двух мирных жителей Дзержинска городского округа Горловка в результате преступных действий украинских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 26 апреля сообщили в СК РФ.
«Следственный комитет России устанавливает все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступления», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Мэр Горловки Иван Приходько ранее в этот день сообщил, что двое мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Дзержинске.