Аналитики назвали самые «автомобильные» регионы России

В России по состоянию на начало 2025 года на 1 тыс. жителей приходится в среднем 331 легковой автомобиль. Об этом 29 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В зависимости от региона этот показатель может заметно отличаться. Так, среди субъектов РФ, в которых числится более 1 млн легковых машин, по уровню автомобилизации лидирует Самарская область с результатом 364 легковушки на тысячу жителей.

В список регионов с крупнейшим автопарком, где обеспеченность легковым транспортом оказалась выше, чем в целом по стране, вошли Краснодарский край (354 авто на 1 тыс. жителей), Татарстан (351 авто), Челябинская область (349 авто), Ростовская область (343 авто), Нижегородская область (342 авто), Свердловская область (339 авто), Московская область (338 авто) и Башкортостан (337 авто).

Отмечается. что Москва и Санкт-Петербурге отстают от среднего по России уровня автомобилизации. Там числится 313 и 329 авто на 1 тыс. жителей соответственно.

Ранее в этот день стало известно, что по итогам первых трех месяцев 2025 года запасы новых легковых автомобилей на складах в России практически не изменились и составили около 500 тыс. штук. В I квартале продажи новых легковых автомобилей в РФ составили 247 тыс. единиц, за это же время в страну было ввезено 256 тыс. новых автомобилей.

Накануне сообщалось, что, согласно результатам опроса, среди автомобильных брендов россияне больше всего ждут возвращения на рынок РФ марок Kia и Hyundai. На втором месте идет Toyota, третья позиция у Volkswagen. Далее расположились BMW и Skoda.