Россияне перечислили самые желанные для возвращения автобренды

Среди автомобильных брендов россияне больше всего ждут возвращения на рынок РФ марок Kia и Hyundai. Это следует из результатов опроса, которые 28 апреля в своем Telegram-канале опубликовал директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Kia и Hyundai по итогам опроса оказались на первом месте, за них проголосовал 31% респондентов. На втором месте идет Toyota (29% голосов). Третья позиция у Volkswagen (27%). Далее расположились BMW и Skoda, которые набрали по 23% голосов. Замкнули список Mercedes-Benz (15%), Audi (14%) и Mazda (10%).

2% респондентов в комментариях называли другие марки автомобилей. Каждый шестой (17%) ответил, что вообще никого не ждет. Суммарный результат долей брендов более 100%, поскольку можно было выбрать несколько вариантов ответа.

В опросе приняло участие более 1000 человек, он проводился 25–27 апреля в аудитории Telegram-каналов «Автостата».

Ранее, 25 марта, эксперты авторынка сообщили, что если иностранные автомобильные бренды, ранее работавшие на территории России, вернутся на рынок страны, то ожидать снижения цен на машины не стоит. При импорте стоимость автомобилей будет значительно выше, чем два-три года назад.

13 марта автодилеры рассказали, что слухи о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей и вызывают ложные надежды через ностальгию о возврате «как было раньше». Предпосылок к возвращению в 2025 году ушедших автобрендов нет. Никто из больших игроков не вернется, пока не снимут большинство санкций на автобизнес, уверены они.