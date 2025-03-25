Автоэксперт назвал последствия возвращения иностранных брендов в РФ

Если иностранные автомобильные бренды, ранее работавшие на территории России, вернутся на рынок страны, то ожидать снижения цен на машины не стоит. При импорте стоимость автомобилей будет значительно выше, чем два-три года назад. Таким мнением с «Известиями» 25 марта поделился коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин.

Помимо инфляции главная причина — утилизационный сбор, который будет неизбежно влиять на конечную стоимость автомобиля для потребителя. Более того, этот сбор будет ежегодно индексироваться вплоть до 2030 года, объяснил эксперт.

«Утилизационный сбор не оплачивают компании, локализовавшие производство в России. Однако, если речь действительно зайдет о выкупе производственных мощностей, организация процесса подразумевает значительные временные затраты. Сделка по выкупу, настройка логистики, закупка материалов и создание инфраструктуры потребуют как минимум год», — отметил собеседник.

Таким образом, учитывая, что никаких конкретных решений о возвращении иностранных автобрендов пока нет, и неизвестно, будут ли они приняты в ближайшей перспективе, Китай останется основным поставщиком автомобилей на российский рынок как минимум еще пару лет. Учитывая волатильность геополитической обстановки, вполне вероятно, что и дольше, считает специалист.

Впрочем, уже сейчас производители предлагают выгодные условия для покупки машины на фоне высокой конкуренции между китайскими брендами, присутствующими на российском рынке. В условиях высокой ключевой ставки некоторые компании предлагают субсидированные программы автокредитования, что также делает условия покупки привлекательнее для потребителя, рассказал Шкурыгин.

«С 2022 года накоплен значительный опыт эксплуатации китайских автомобилей, в том числе в условиях интенсивной нагрузки, например в такси или каршеринге. Также удалось значительно улучшить ситуацию с эксплуатацией китайских автомобилей в условиях низких температур. Например, по итогам прошлогоднего опроса «Авто.ру» 74% владельцев китайских машин довольны эксплуатацией своих авто зимой. Если ушедшие бренды и вернутся на рынок в обозримом будущем, многие модели из Китая смогут составить им конкуренцию», — указал он.

Ранее, 13 марта, автодилеры рассказали, что слухи о возможном возвращении ушедших автомобильных брендов дезориентируют покупателей и вызывают ложные надежды через ностальгию о возврате «как было раньше». Предпосылок к возвращению в 2025 году ушедших автобрендов нет. Никто из больших игроков не вернется, пока не снимут большинство санкций на автобизнес, уверены они.