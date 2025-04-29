Российский теннисист Хачанов не сумел выйти в четвертый круг турнира в Мадриде
Российский теннисист Карен Хачанов уступил американцу Томми Полу в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.
Сообщается, что встреча завершилась со счетом 6:3, 3:6, 6:2 в пользу американца. В четвертом круге Пол сыграет с победителем матча между британцем Джеком Дрейпером (пятый номер) и итальянцем Маттео Берреттини (30-й номер).
Изначально игра Хачанова и Пола должна была пройти 28 апреля, однако была перенесена из-за масштабного сбоя в электроэнергии в Испании.
Хачанову 28 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге. В активе россиянина — семь титулов ATP.
28 апреля россиянка Мирра Андреева одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде и вышла в четвертьфинал соревнования.