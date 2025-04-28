Теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде
Россиянка Мирра Андреева 28 апреля одержала победу над украинкой Юлией Стародубцевой в матче четвертого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде и вышла в четвертьфинал соревнования.
Встреча продлилась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу Андреевой. В четвертьфинале Андреева сыграет против победительницы матча между американкой Коко Гауфф и швейцаркой Белиндой Бенчич.
Андреевой 17 лет, она занимает седьмое место в рейтинге WTA в одиночном разряде. На счету теннисистки три победы на турнирах под эгидой организации.
Ранее, 27 апреля, российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде обыграла Дарью Касаткину, которая на игре представляла интересы Австралии. В четвертом круге соревнований россиянка сыграет с японкой Моюкой Утидзимой.