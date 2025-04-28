Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде
Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 27 апреля обыграла Дарью Касаткину, которая на игре представляла интересы Австралии.
Встреча продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Александровой. Победа помогла выйти теннисистке в 1/8 финала турнира WTA, где она встретится с японкой Моюкой Утидзимой.
Александрова находится на 22-м месте в рейтинге WTA в одиночном разряде. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации.
Александрова обыграла Мирру Андрееву на турнире WTA в Штутгарте 17 апреля. Тогда встреча продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.