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Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде

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Фото: TASS/IMAGO/Peter Hartenfelser
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Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 27 апреля обыграла Дарью Касаткину, которая на игре представляла интересы Австралии.

Встреча продлилась 1 час 43 минуты и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу Александровой. Победа помогла выйти теннисистке в 1/8 финала турнира WTA, где она встретится с японкой Моюкой Утидзимой.

Александрова находится на 22-м месте в рейтинге WTA в одиночном разряде. На ее счету пять побед на турнирах под эгидой организации.

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Александрова обыграла Мирру Андрееву на турнире WTA в Штутгарте 17 апреля. Тогда встреча продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2.

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