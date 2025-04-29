В Эстонии демонтировали советскую символику со здания Центра русской культуры
В Таллине провели демонтаж советской символики — серпа, молота и якоря — с фасада здания Центра русской культуры. Об этом 29 апреля заявила газета Postimees.
«Сегодня, 29 апреля, утром город Таллин завершает демонтаж советского декоративного герба с фасада Центра русской культуры. Основанием для проведения работ послужили коалиционное соглашение и заключение по оценке конструкционной безопасности», — говорится в публикации.
Издание отметило, что демонтаж символики с фасада здания по адресу обоснован проведенной технической экспертизой, которая якобы подтвердила необходимость удаления архитектурной детали по соображениям безопасности. Согласно заключению, герб, расположенный в верхней части здания, находится в худшем состоянии, чем предполагалось, и представляет потенциальную угрозу.
Снятая массивная бетонная композиция была расположена в центральной части главного фасада здания Центра русской культуры. Она представляет собой пятиконечную звезду, якорь и флаги. При демонтаже, который начался 21 апреля, украшение треснуло. Само здание возвели в 1951–1954 годах.
Посольство России в Эстонии 2 апреля сообщило об уничтожении сотрудниками Эстонского военного музея памятников, посвященных советским морякам, солдатам, офицерам, которые освободили республику от нацистских захватчиков, на Таллинском военном кладбище.