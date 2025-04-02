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В Эстонии сотрудники музея уничтожили монументы советским военнослужащим

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Фото: t.me/rusembest
dzen
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Сотрудники Эстонского военного музея уничтожили памятники в честь советских моряков, солдат и офицеров, освобождавших республику от нацистских захватчиков, на Таллинском военном кладбище. Об этом 2 апреля сообщило посольство России в Эстонии.

«2 апреля сотрудники Эстонского военного музея под личным контролем директора Хелле Лилля совершили очередной акт государственного вандализма, уничтожив на Таллинском военном кладбище монументы в честь павших смертью храбрых балтийских моряков, солдат и офицеров», — сообщили в Telegram-канале дипмиссии.

Российское посольство также обратило внимание на то, что в Эстонии продолжают чествовать легионеров 20-й дивизии «Ваффен-СС», которым воздвигают памятники.

В заявлении подчеркивается, что такие действия свидетельствуют о стремлении Таллина пересмотреть итоги Второй мировой войны и объясняют отказ поддержать ежегодно представляемый Россией проект резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по «Борьбе с героизацией нацизма».

«Взываем к остаткам совести эстонского руководства и призываем прекратить надругательства над могилами людей, спасших мир от «коричневой чумы», — заключили в диппредставительстве.

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Ранее, 31 января, российское посольство в Таллине направило в МИД Эстонии ноту протеста из-за сноса стелы и демонтажа плит с именами военнослужащих Красной армии на братской могиле в городе Валга. Уточняется, что власти Эстонии произвели «новый акт государственного вандализма» против военнослужащих СССР.

До этого, 12 ноября 2024 года, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил о том, что среди жителей Литвы, Латвии и Эстонии укрепилась русофобия и тем, кто оскверняет российские памятники, не избежать наказания.

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