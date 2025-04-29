Эксперт спрогнозировал снижение цен на нефть

В апреле цены на нефть резко упали из-за совокупности факторов, включая последствия торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, ускоренное увеличение поставок ОПЕК+ и растущие ожидания избытка на рынке. Об этом рассказал «Известиям» 29 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Снижение цен на нефть марки Brent превысило 12%, что стало самым серьезным месячным падением с 2021 года», — отметил он.

По его словам, негативное давление на цены может усилиться после встречи стран ОПЕК+ 5 мая, где будут обсуждаться планы по поставкам на июнь.

«Не исключено очередное увеличение добычи, что дополнительно повлияет на рынок», — сказал эксперт.

Спрос также демонстрирует признаки замедления: производственная активность в США снижается, а экономический рост Китая остается под вопросом из-за торговых конфликтов. Кроме того, переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут ослабить санкции против иранской нефти.

«Эти факторы указывают на дальнейшее снижение цен. Стоимость барреля Brent может опуститься до $63–66», — подытожил Шатов.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова 4 апреля рассказала «Известиям», что резкое падение цен на нефть произошло из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также ответных мер со стороны Китая.