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Эксперт спрогнозировал снижение цен на нефть

Эксперт Шатов: стоимость нефти Brent может достичь $63 за баррель
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В апреле цены на нефть резко упали из-за совокупности факторов, включая последствия торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, ускоренное увеличение поставок ОПЕК+ и растущие ожидания избытка на рынке. Об этом рассказал «Известиям» 29 апреля партнер Capital Lab Евгений Шатов.

«Снижение цен на нефть марки Brent превысило 12%, что стало самым серьезным месячным падением с 2021 года», — отметил он.

По его словам, негативное давление на цены может усилиться после встречи стран ОПЕК+ 5 мая, где будут обсуждаться планы по поставкам на июнь.

«Не исключено очередное увеличение добычи, что дополнительно повлияет на рынок», — сказал эксперт.

Спрос также демонстрирует признаки замедления: производственная активность в США снижается, а экономический рост Китая остается под вопросом из-за торговых конфликтов. Кроме того, переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут ослабить санкции против иранской нефти.

«Эти факторы указывают на дальнейшее снижение цен. Стоимость барреля Brent может опуститься до $63–66», — подытожил Шатов.

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Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова 4 апреля рассказала «Известиям», что резкое падение цен на нефть произошло из-за тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом, а также ответных мер со стороны Китая.

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