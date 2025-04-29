АвтоВАЗ может начать выпуск Lada Largus под другим брендом

АвтоВАЗ рассматривает возможность организации сборки автомобилей Lada Largus в Узбекистане под локальным брендом в течение 2025 года. Об этом заявил глава отечественной автокомпании Максим Соколов на выставке «Иннопром. Центральная Азия».

По словам Соколова, проект находится в активной стадии проработки, а начать крупноузловую сборку планируется с модели Lada Largus.

«Сейчас мы нацелены на возобновление сотрудничества с нашими успешными партнерами, в том числе по реализации не только нашей продукции в формате экспорта, так сказать, готовых автомобилей, но и поэтапной локализации наших продуктов и даже, возможно, выпуска этой продукции под местным локальным узбекским брендом», — цитирует ТАСС Соколова.

Также глава АвтоВАЗа в рамках выставки рассказал, что компания намерена начать сборку автомобилей Lada в Иране и рассчитывает открыть там дилерский центр. По словам топ-менеджера, потенциальному партнеру из Ирана интересна вся продуктовая линейка Lada, включая новую модель Iskra. Всего в 2025 году АвтоВАЗ планирует отправить на экспорт более 30 тыс. автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем в 2024 году.

АвтоВАЗ 19 апреля запустил производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове.