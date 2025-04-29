АвтоВАЗ нацелился начать сборку Lada в Иране

АвтоВАЗ намерен начать сборку автомобилей Lada в Иране и рассчитывает открыть там дилерский центр. Об этом заявил глава компании Максим Соколов.

«В принципе, в Иране необходимо сделать проект по локализации, по сборке наших автомобилей. Это даст определенные конкурентные преимущества <...> Поэтому как раз мы делаем большую ставку на иранское направление и рассчитываем, что в скором времени там откроется наш дилерский центр», — цитирует ТАСС Соколова на выставке «Иннопром. Центральная Азия».

По словам топ-менеджера, потенциальному партнеру из Ирана интересна вся продуктовая линейка Lada, включая новую модель Iskra. Он отметил, что она «идет на шаг впереди» относительно большинства автомобилей, которые сейчас продаются в Иране и построены на собственных платформах.

Также в рамках выставки Соколов заявил, что в 2025 году АвтоВАЗ планирует отправить на экспорт более 30 тыс. автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем в 2024 году. Среди важных направлений для компании он назвал рынки Ирана, Казахстана и Вьетнама, передает «Прайм». На прошлой неделе АвтоВАЗ открыл первый дилерский центр в Объединенных Арабских Эмиратах, потенциальный объем продаж там оценили в десятки автомобилей в год. По итогам 2024 года АвтоВАЗ увеличил объемы экспорта автомобилей в четыре раза (более 21 тыс. ед.).

Накануне АвтоВАЗ раскрыл технические подробности об электрическом седане Lada e-Aura. В компании рассказали, что эта модель разработана для демонстрации возможностей компании в области электротранспорта и современных технологий, она призвана показать потенциал развития бренда.

АвтоВАЗ 19 апреля запустил производство модели Lada Iskra на заводе в Тольятти и поделился деталями оснащения новинки. Она выйдет на рынок в трех кузовах: седан, универсал и Cross-универсал с черными неокрашенными пластиковыми элементами на кузове.