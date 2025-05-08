От осуждения нацизма до спасения некрещеных: как папы римские меняли церковь. Детали

Около 130 тыс. человек пришли в собор Святого Петра 26 апреля на прощание с папой римским Франциском. 266-й папа римский, в миру известный как Хорхе Марио Бергольо, оставил большой вклад в истории Ватикана. И спустя почти две недели конклав кардиналов выбрал нового папу римского — им стал кардинал Роберт Прево из США. Как католическая церковь менялась с течением времени и какое у нее будущее — в материале «Известий».

Как появился Ватикан

• Формально государство Ватикан появилось в 1929 году после того, как 11 февраля Папа Пий XI подписал Латеранские соглашения с итальянским правительством. Так образовалось самое маленькое государство в мире, которое занимает всего 44 га. Папа римский впервые стал не просто духовным лидером, а главой суверенного государства.

• Пий XI, который находился на Святом престоле до 1939 года, осуждал тоталитаризм, расизм и национализм, характерные для правления Бенито Муссоллини в Италии. Его энциклика 1937 года, написанная на немецком и тайно распространенная в Третьем рейхе, стала яростной атакой на нацизм. В те же годы он осудил и коммунизм.

• Пий XI ввел праздник Христа Царя в ответ на рост секуляризма и культов личности. Он продвигал миссии по всему миру, создал институты по изучению Востока и Африки, и продвигал идею, что церковь не должна отставать от науки, а должна идти рядом с ней. Папа Пий XI умер в 1939 году — буквально за день до того, как он должен был выступить с еще одной громогласной речью против фашизма.

Социальная борьба церкви

• С 1929 года католическая церковь стала намного больше уделять внимания социальным вопросам, чем раньше. В первой половине XX века ее позиция еще сохраняла консервативный уклон. Церковь осуждала марксизм, социализм и любые формы классовой борьбы, считая их угрозой божественному порядку и иерархии. Наравне с этим Ватикан изначально выступал против национализма и фашизма. При этом церковь уже не могла игнорировать нарастающее неравенство, нищету и несправедливость в обществе, особенно на фоне Великой депрессии.

• Во время Второй мировой войны и сразу после нее Ватикан занял сложную и осторожную позицию. С одной стороны, Пий XII осуждал нацизм и коммунизм, с другой — пытался сохранить нейтралитет, чтобы не потерять влияние. Но уже в послевоенные годы начался поворот к более активному участию в социальных дискуссиях.

• Церковь все чаще подчеркивала необходимость справедливого мира, поддерживала права рабочих и выступала против диктатур. Настоящим водоразделом стал Второй Ватиканский собор, инициированный Иоанном XXIII в 1962 году. Этот собор не только обновил богослужебную практику, но и открыл двери к глубокому диалогу с современным миром. В его документах говорилось о достоинстве человеческой личности, правах человека, свободе совести, важности борьбы с бедностью и социальной изоляцией. Все это стало новым языком церкви. Она стремилась не просто указывать путь, но быть его частью.

• Во второй половине XX века Ватикан все больше акцентировал тему бедности — особенно в Латинской Америке, где развивалась теология освобождения. Среди прочего эта теология подчеркивала, что бедность является источником греха. Хотя официально Ватикан относился к ней с осторожностью, не одобряя ее марксистские акценты, сам факт обсуждения социальной революции внутри церковных кругов говорил о сдвиге.

Сближение с наукой и работа над ошибками

• Иоанн Павел II (папа римский в 1978 — 2005 годах), поляк и первый понтифик неитальянского происхождения, сосредоточился на правах человека и достоинстве личности, особенно в странах Восточной Европы. Он подчеркивал необходимость солидарности между народами, экономической справедливости и защиты традиционных моральных ценностей, создавая при этом образ церкви как морального компаса в глобальном мире.

• При Иоанне Павле II был сделан важный шаг по примирению церкви с наукой. Начало этому пути положили его предшественники в середине века, признав, что теория эволюции может точно описывать биологическое происхождение человека. Душа при этом была создана Богом. Но при папе Иоанне Ватикан пошел дальше, реабилитировав Галилео Галилея. В 1633 году ученый был осужден инквизицией за поддержание гелиоцентрической теории (учения, согласно которому Земля вращается вокруг Солнца). Она противоречила официальной в то время доктрине церкви, утверждавшей геоцентрическую модель, согласно которой Земля является центром Вселенной.

• Он попросил прощения и за все другие грехи, совершенные церковью на протяжении двух тысяч лет. Иоанн Павел II отметил, что «христиане, вся жизнь которых должна быть проникнута светлой любовью к ближнему, в прошлом не раз нарушали этот евангельский завет, утверждая величие своей веры жестокостью и насилием, которые несовместимы с учением Христа». Среди прочего, он принес покаяние от лица церкви за действия инквизиции и за истребление французских протестантов во время Варфоломеевской ночи 1572 года.

• Иоанн Павел II продолжил традицию защиты традиционных католических семейных ценностей, но при этом он начинал говорить о необходимости социальной защиты семей, борьбы с дискриминацией женщин и улучшения условий для воспитания детей. Также он акцентировал внимание на важности поддержки семьи как ячейки общества.

• Однако на фоне изменения социальной повестки Иоанн Павел II также активно защищал традиционную позицию католической церкви в вопросах абортов, эвтаназии и контрацепции. Эти вопросы оставались для него важнейшими моральными ориентирами в отношениях церкви с обществом.

Некрещеные дети и скандал с педофилами

• С приходом Бенедикта XVI (папа римский в 2005 — 2013 годах) церковь несколько вернулась к более сдержанному, интеллектуальному подходу: он говорил о «диктатуре релятивизма» (при ней в приоритете только «я» и личные потребности), защищал христианские корни Европы и рассуждал о нравственных основаниях рынка.

• Бенедикт XVI взбудоражил общественность своей позицией в отношении некрещеных младенцев. Традиционно они воспринимались как не имевшие возможности к спасению. Однако Бенедикт XVI выразил надежду, что их судьба находится в руках Божьего милосердия. Он отмечал, что Бог — есть любовь, и он не может быть ограничен только определенной формой спасения. Такой подход к рассмотрению вопроса был воспринят как символ заботы о невинных детях, не успевших принять крещение.

• Во время службы Бенедикта XVI один за другим посыпались обвинения в адрес католических священников в педофилии. В 2010 году папа римский признал, что церковь не смогла действовать решительно и быстро в отношении священников, уличенных в растлении несовершеннолетних и в других преступлениях на сексуальной почве.

• Позиция Бенедикта XVI относительно семьи оставалась достаточно жесткой, особенно в контексте вопросов о браке и семейных ценностях. Он выступал против легализации однополых браков, абортов и эвтаназии, поддерживая традиционные взгляды на семью как основанную на браке между мужчиной и женщиной. Однако его подход был более сосредоточен на духовной составляющей этих вопросов. Он призывал к возвращению к христианским идеалам и важности духовного образования, чтобы поддерживать и укреплять семьи.

Наиболее либеральный подход

• Однако уже с папой Франциском социальная повестка Ватикана сильно смягчилась. Его энциклики ставили на повестку вопросы экологии, глобального неравенства, миграции, цифровой несправедливости, отчуждения.

• С приходом Франциска изменилось также восприятие роли женщин в церкви. Он назначил их на важные административные посты в Римской курии, что раньше казалось немыслимым. В вопросе абортов он сохранил линию непримиримости к самому явлению, но всячески призывал к милости, прощению и пастырской деликатности.

• Франциск сразу же выделился более открытым подходам к вопросам ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Он разрешил лицам нетрадиционной ориентации принимать крещение и быть крестными. Было разрешено благословлять вступающих однополые союзы, но не заключать подобные браки и не благословлять сами союзы. При этом он призвал извиниться перед членами запрещенного движения «за прежнее отношение к ним». В 2025 году Ватикан также разрешил принимать в семинарии священников нетрадиционной ориентации.

• Франциск объявил о борьбе с педофилией в лоне церкви. В частности, он объявил об отмене правила «папской тайны» в делах о сексуальных преступлениях против детей. Папа римский объяснил свое решение тем, что так полиция и юридические инстанции смогут запрашивать информацию у церкви. Ранее подобные преступления расследовались в режиме абсолютной секретности, потому что в приоритете была защита репутации обвиняемых. Предшественник Франциска папа Бенедикт отказался сотрудничать со следствием в ходе скандала именно на базе введенной им ради этого «папской тайны».

• Франциск отказывался от роскоши и говорил от имени обездоленных, предлагал переосмысление самого понятия власти как служения. В целом его папство стало своеобразным манифестом в пользу этической глобализации, основанной на милосердии и социальной ответственности.

Какое будущее у католической церкви

• С 1929 года мнение католической церкви по социальным вопросам прошло путь от осторожного дистанцирования и защиты традиционного порядка к открытому, иногда даже дерзкому диалогу о самых острых проблемах современности. Ватикан, оставшись маленьким государством, стал огромным моральным игроком в глобальном разговоре о справедливости.

• Сейчас церковь стоит у развилки. С одной стороны, есть много тех, кто стремится вернуть Ватикан к строгости и догмам. Им кажется это лучшим сценарием развития религиозной жизни во времена мирового хаоса. С другой стороны, немало тех, кто хотел бы сохранить наследие папы Франциска, который призывал к принятию, диалогу и поиску Бога в запутанных ситуациях.