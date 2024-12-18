Сколько у Папы долларов: как Ватикан оказался в финансовом кризисе

Для европейских стран проблемы с дефицитом бюджета и даже угроза банкротства стали обычным делом. Греция в 2010-е избежала дефолта только после прямого вмешательства ЕС и МВФ. Прямо сейчас во Франции из-за долгов и дефицита пало правительство (вероятно, не в последний раз). Но в тренде оказываются не только большие страны, но и микрогосударства — такие как Ватикан. У Святого Престола трудности те же, что и у светских владык: недостаток доходов, секвестр расходов и опасность дефолта. Каким образом сердце католической церкви оказалось в опасной близости от финансовой несостоятельности — в материале «Известий».

Дефицит за дефицитом

Ватикан с начала века пережил не один финансовый скандал. Достаточно вспомнить «Ватиликс» 2012 — события, в которых, среди прочего, упоминались заключенные по явно завышенным ценам контракты. Позднее были вскрыты другие сомнительные мероприятия — например, инвестиции в лондонскую недвижимость, на которых Святой Престол потерял около $200 млн, или оплата «услуг» некой женщины, которая предлагала освободить взятых в заложники католических монахинь. На самом деле дама на эти деньги вела роскошный образ жизни.

Однако такого рода коррупционные истории преследуют практически любую организацию, в том числе и религиозную. Сами по себе они вряд ли способны подорвать ее платежеспособность. Финансовые проблемы более серьезного масштаба для Ватикана начались, как и во многих странах, в 2020 году, с началом эпидемии коронавируса.

Всего у Ватикана есть четыре основных источника дохода. Первый — средства, получаемые от управления активами, включая больницы, недвижимость, депозиты и так далее. Второй — пожертвования от различных диоцезов Римско-Католической церкви, а также от организаций и частных лиц. Третий — плата за доступ в музеи Ватикана, другая выручка от туризма, а также продажа марок, монет и другой символической продукции. Четвертый и самый малый из них — Денарий святого Петра, некогда обязательная, а сейчас добровольная дань церкви.

В 2020 году ожидаемо случилось резкое сокращение поступлений почти по всем направлениям, но в первую очередь — туристическому. В период локдаунов число посетителей и паломников в Ватикан упало почти до нуля. Итогом стало уменьшение доходов Святого Престола на 20%. Следующий год облегчения не принес — выручка упала до 256 млн евро, или на 30% меньше, чем в докризисном 2019-м.

Бюджет на 2022 год составлялся по иной методологии, в него были включены многочисленные организации и подконтрольные институты, которые раньше считались отдельно. Формальный рост доходов оказался более чем двукратным, но с дефицитом ситуация стала еще хуже. Он планировался на уровне $37 млн, но в итоге оказался вдвое больше (причем это стало известно уже в 2024 году, так как по итогам года смета доходов и расходов не публиковалась) — и даже возвращение туристов ситуацию не изменило. Впрочем, это был тяжелый год для всей Европы, и Италия с Ватиканом исключением не стали.

Однако и в 2023 году обстановка не улучшилась. Операционный дефицит вновь вырос на 5 млн евро, достигнув 83 млн. Практически нет сомнений, что 2024-й также не принесет облегчения, хотя какая-то финансовая статистика по нему будет доступна только в первые месяцы следующего года. Самым тревожным явлением становится ничем не обеспеченная будущая задолженность пенсионного фонда Святого Престола, составляющая сейчас 631 млн евро, — сумма, сопоставимая со всеми годовыми доходами.

Издержки под нож

Когда конклав выбрал Папу Франциска в 2013 году, приведение в порядок финансовых показателей Ватикана было одной из первостепенных задач. Понтифик взялся за нее засучив рукава, сокращая расходы везде, где это возможно. До поры до времени дела шли «в правильном направлении», но тут случился ковид-19, и все усилия по большому счету пошли прахом. В 2021-2022 годах стало ясно, что для обеспечения финансовой состоятельности Святого Престола нужны меры покруче.

В 2022 году для оптимизации инвестиционной деятельности Ватикана Франциск постановил перевести все принадлежащие Престолу деньги в так называемый «Банк Ватикана» (IOR), не являющийся классической кредитной организацией. Это было связано с многочисленными махинациями и неудачными вложениями, сделанными клириками через европейские банковские системы. Скажем, провальная покупка недвижимости осуществлялась через швейцарский Credit Suisse (фактически обанкротился из-за крайне неудачной основной деятельности, поглощен бывшим основным конкурентом в Швейцарии UBS).

Еще раньше Франциск установил в Ватикане режим экономии, мало чем отличающийся от подобных мероприятий в «больших» странах мира. В частности, он снизил зарплаты всех кардиналов на 10%, содержание клириков было уменьшено на 8%, а послушников и монахинь — на 3%. Кроме того, были урезаны расходы на обеспечение жильем как постоянно живущих в Риме священнослужителей, так и католических священников (вплоть до кардинальского ранга).

Но у этой политики есть свои издержки. В 2022 году Франциск освободил от должности отца-иезуита Хуана Антонио Герреро Алвеса, заведовавшего финансовым секретариатом Святого Престола, назначив вместо него мирянина Максимо Кабальеро Льедо. Льедо, в отличие от своего предшественника, сразу был настроен скептически насчет возможности решить финансовые затруднения Ватикана раз и навсегда. В частности, он указал, что для сбалансированного бюджета придется закрыть до 50 организаций, финансируемых папской Курией, что политически совершенно невозможно. Таким образом, единственный вариант эффективных действий — наращивать доходы.

Экстренная распродажа

Но как это сделать? Перевод активов в Банк Ватикана несколько помог с ростом качества их управления, и организация даже является прибыльной — но этого недостаточно. Финансовые реформаторы предлагают иное решение: провести инвентаризацию имущества и земель на балансе Святого Престола, чтобы найти им какое-то светское использование за существенную плату (земля в Риме и Италии вообще, как правило, недешевая). Но Франциск и его окружение все эти предложения отвергли, называя их инициаторов — священников и мирян — алармистами и радикалами.

Хотя эти ресурсы всё еще есть и могут быть использованы, для извлечения из них ликвидности потребуется определенное время. А его может и не хватить, поскольку на горизонте маячит полноценный кризис ликвидности. В какой-то момент придется либо вообще не платить зарплату священству, включая кардиналов, либо начинать экстренную распродажу активов. Что только усилит панику вокруг финансового положения Ватикана.

Надежд на увеличение пожертвований сейчас особых нет. В некоторых важных с этой точки зрения странах-донорах, например Германии, демографический и экономический кризис последовательно сокращает доходы местных диоцезов РКЦ. В других случаях начинается большая политика и идеология: на местах не везде довольны тем, что проповедует Папа Франциск. Консервативное священство очень рассержено Папой-леволибералом. В особенности это касается отношений с американскими католиками, не желающими платить за деятельность понтифика, которую они не одобряют.