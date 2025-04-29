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ФСБ рассекретила документы об опытах врачей-нацистов над военными СССР

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Фото: Global Look Press/Thomas Frey
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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала документы об экспериментах врачей-нацистов над советскими пленными и мирными жителями в Крыму. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«Рассекречен документ, посвященный медицинским экспериментам нацистских врачей над советскими военнопленными и гражданскими лицами в оккупированном Симферополе. Документ представляет собой спецсообщение начальника отдела контрразведки «Смерш» 51-й армии полковника А. Т. Никифорова, которое он направил 24 апреля 1944 года», — сказано в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как уточняет пресс-служба, медицинскими экспериментами над военнопленными СССР занимались немецкие врачи Готфрид Кюнтер и Оскар Шульц. Опыты обычно представляли собой изъятие внутренних органов и испытание на военных действий отравляющего препарата тропакокаин. Он мог привести к атрофии конечностей, которое длилось до 20 суток.

Подопытных содержали в подвале в строгой секретности. Их доставляли днем в прозектуру, но при этом русский персонал изолировали. Попытки вынести информацию за пределы учреждения строго пресекались. К примеру, нацисты арестовали и расстреляли сотрудника прозектуры Старуна и его сына Игоря, который нашел записку пленного.

Происходящее раскрылось во время оперативной работы благодаря показаниям бывшего служащего прозектуры 1-й Советской больницы Симферополя Ивана Семеновича Галкина. Он рассказал, что в больнице находятся 35 советских пленных, у которых «без их согласия брали кровь до 800 куб. см одновременно». Впоследствии ее использовали для переливания немцам.

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Ранее, 22 апреля, ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы, рассказывающие о многочисленных зверствах нацистов, проводимых над узниками концентрационного лагеря Заксенхаузен. В частности, немцы убивали людей в газовых камерах, подмешивали пленникам яд в еду или вводили его с помощью уколов.

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