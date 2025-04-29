Реклама
Прямой эфир
Армия
В зону СВО впервые доставили частицу Благодатного огня
Общество
Путин призвал твердо отстаивать правду о победе в Великой Отечественной войне
Мир
Делегация КНДР вылетела в РФ для участия в антифашистской конференции
Экономика
Иностранные банки смогут пересмотреть решение об уходе из РФ
Мир
Расчеты гаубиц Д-20 поразили скопление живой силы ВСУ и склад боеприпасов в зоне СВО
Армия
Минобороны показало кадры уничтожения бронетранспортера MaxxPro в зоне СВО
Мир
В Испании почти полностью восстановлено электроснабжение после отключения
Экономика
Россия в 2024 году вошла в пятерку экономических лидеров мира
Происшествия
Школьный автобус попал под удар дрона ВСУ в Запорожской области
Мир
Глава минобороны Пакистана не исключил эскалацию конфликта с Индией
Общество
Задержали двух подозреваемых в убийстве 30-летней давности во Владивостоке
Мир
Глава МИД КНР указал на неизменность взаимной поддержки Китая и РФ
Мир
Трамп назвал «историческими» достижения своей администрации за 100 дней
Мир
В США начали расследование в отношении Гарварда по обвинению в расизме
Наука и техника
Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции
Мир
Крупнейшие банки США продали последнюю часть долга Маска для покупки Twitter
Наука и техника
Самолет МС-21 совершил первый полет с новыми российскими системами
Сюжет:

Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции

Баканов: 13 стран будут работать с РФ и КНР над созданием лунной станции
0
EN
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В работе по созданию Международной научной лунной станции к России и Китаю присоединились 13 стран, в том числе из БРИКС. Об этом 29 апреля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран (Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия), в том числе коллеги из БРИКС (Египет, Эфиопия, ЮАР)», — приводит его слова ТАСС.

По словам Баранова, Россия обладает уникальными научными школами по изучению Венеры, Луны и Марса, а ее технологии посадки пока не имеют аналогов в мире. Это может стать основой для международных программ БРИКС.

Кроме того, он напомнил о достижениях Китая, Индии и ОАЭ в освоении Марса и Луны и выразил надежду на рост совместных программ, которые будут более эффективными и экономичными. Гендиректор «Роскосмоса» призвал к сотрудничеству в подготовке кадров и развитию студенческих программ, отметив, что более 85 тыс. студентов из БРИКС обучаются в российских вузах.

Не просто космос: замену российского сегмента МКС выведут на орбиту в 2027-м
Путин обсудил перспективы отрасли с молодыми учеными и специалистами из этой сферы

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) 29 ноября 2023 года. В этой программе предусмотрены способы избежать технических и финансовых рисков при работе с исследовательскими и прикладными проектами на естественном спутнике Земли.

Позже, 8 мая 2024 года, бывший гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что в России началась разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025