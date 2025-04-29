Баканов сообщил об объединении 13 стран с РФ и КНР для создания лунной станции

В работе по созданию Международной научной лунной станции к России и Китаю присоединились 13 стран, в том числе из БРИКС. Об этом 29 апреля сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС.

«Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается. К ней присоединились уже 13 стран (Белоруссия, Пакистан, Азербайджан, Венесуэла, ЮАР, Египет, Таиланд, Сербия, Никарагуа, Сенегал, Джибути, Эфиопия, Боливия), в том числе коллеги из БРИКС (Египет, Эфиопия, ЮАР)», — приводит его слова ТАСС.

По словам Баранова, Россия обладает уникальными научными школами по изучению Венеры, Луны и Марса, а ее технологии посадки пока не имеют аналогов в мире. Это может стать основой для международных программ БРИКС.

Кроме того, он напомнил о достижениях Китая, Индии и ОАЭ в освоении Марса и Луны и выразил надежду на рост совместных программ, которые будут более эффективными и экономичными. Гендиректор «Роскосмоса» призвал к сотрудничеству в подготовке кадров и развитию студенческих программ, отметив, что более 85 тыс. студентов из БРИКС обучаются в российских вузах.

Правительственная комиссия по законодательной деятельности одобрила ратификацию соглашения с Китаем о создании Международной научной лунной станции (МНЛС) 29 ноября 2023 года. В этой программе предусмотрены способы избежать технических и финансовых рисков при работе с исследовательскими и прикладными проектами на естественном спутнике Земли.

Позже, 8 мая 2024 года, бывший гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов рассказал, что в России началась разработка энергоустановки для совместной с КНР лунной станции.