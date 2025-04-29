Мещанский суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Мещанский суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене. Информация о вступлении решения в силу 29 апреля была опубликована на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции столицы.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Филипова Д.Н.», — сказано в карточке уголовного дела.
Подробности о личности фигуранта и сути преступления не раскрываются.
В отношении Филипова возбуждено уголовно дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
24 апреля в прокуратуре Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили о вынесении приговора 53-летней жительнице по уголовному делу о государственной измене. Она приговорена к 13 годам лишения свободы из-за передачи информации о расположении военнослужащих РФ в Новоазовском районе ДНР.