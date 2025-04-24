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В ДНР женщину осудили на 13 лет за госизмену

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Фото: Global Look Press/Aleksander Polyakov
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В Донецкой Народной Республике (ДНР) суд вынес приговор 53-летней жительнице по уголовному делу о государственной измене. Об этом 24 апреля сообщили на сайте прокуратуры региона.

«Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 53-летней жительницы города Мариуполя Натальи Ворониной. Она признана виновной по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с июля 2022 года по январь 2024 года Воронина сообщала о местах размещения отдельных подразделений российских войсковых частей в Новоазовском районе ДНР.

В результате суд приговорил женщину к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

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Ранее, 7 апреля,19-летнюю жительницу Херсонской области суд приговорил к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за шпионаж и госизмену. Она фиксировала на телефон объекты, которые используют Вооруженные силы (ВС) России и органы госвласти. Материалы девушка отправляла через мессенджеры, а также через электронную почту.

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