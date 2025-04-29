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В Красноярском крае транспортные полицейские изъяли 100 г мефедрона из оборота

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Фото: t.me/utsibfo
dzen
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Транспортная полиция в Красноярском крае изъяла более 100 г мефедрона из незаконного оборота. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщили в пресс-службе полиции.

«Сотрудники ЛО МВД России на станции Иланская задержали 22-летнего местного жителя, оборудовавшего тайники-закладки вблизи железнодорожных путей. В ходе личного досмотра задержанного оперативники изъяли 40 свертков», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Криминалистическая экспертиза заключила, что в свертках находился синтетический наркотик. Задержанный признался, что приобретал наркотическое средство в интернет-магазине и распространял запрещенное вещество бесконтактным способом. Общая масса изъятого наркотика превысила 100 г.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам покушения на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

По этому обвинению установлено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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15 апреля сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион. Подозреваемых координировали с украинской территории. В настоящее время ФСБ задержала восемь фигурантов. Отмечается, что в их домах было обнаружено более 23 кг синтетических наркотиков.

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