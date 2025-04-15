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ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

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Фото: РИА Новости/ФСБ РФ
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Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

«В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — указано в сообщении.

Уточняется, что группа злоумышленников занималась поставкой наркотиков в республику, фасовкой и распространением наркотических средств путем закладок. Кроме того, подозреваемых координировали с украинской территории. В настоящее время ФСБ задержала восемь фигурантов. Отмечается, что в их домах было обнаружено более 23 кг синтетических наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 апреля сообщила, что полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона, которая действовала в Невском районе Санкт-Петербурга. Отмечалось, что из помещения было изъято более 43 кг готового наркотического вещества. Задержан 39-летний мужчина, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.

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