ФСБ пресекла крупный канал поставки наркотиков в ДНР

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) пресекли деятельность преступной группы, которая была причастна к организации канала поставок наркотических средств в регион. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба республиканского ведомства.

«В результате совместных мероприятий управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике и органов военной контрразведки Центрального и Южного военных округов пресечена деятельность преступной группы, причастной к организации канала распространения наркотических средств на территории ДНР», — указано в сообщении.

Уточняется, что группа злоумышленников занималась поставкой наркотиков в республику, фасовкой и распространением наркотических средств путем закладок. Кроме того, подозреваемых координировали с украинской территории. В настоящее время ФСБ задержала восемь фигурантов. Отмечается, что в их домах было обнаружено более 23 кг синтетических наркотиков.

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк 10 апреля сообщила, что полиция ликвидировала подпольную лабораторию по производству синтетического наркотика мефедрона, которая действовала в Невском районе Санкт-Петербурга. Отмечалось, что из помещения было изъято более 43 кг готового наркотического вещества. Задержан 39-летний мужчина, который обвиняется в незаконном обороте наркотических средств.